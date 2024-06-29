Ереван подтвердил свое участие в саммите НАТО, который будет проведен в Вашингтоне. Мероприятие приурочено к 75-летию создания Североатлантического альянса, сообщает Zakon.kz.

Встреча пройдет с 9 по 11 июля. О том, что Армения примет участие в саммите НАТО, заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Ани Бадалян, сообщает Armtimes.

Стоит отметить, что сближение Армении с блоком НАТО началось в конце февраля этого года, после того как президент Армении Никол Пашинян заявил о заморозке членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Власти обсуждают "новые возможности", в том числе вступление в Евросоюз", – заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Пашинян при этом говорил, что Армения готова вступить в ЕС уже в 2024 году, однако он акцентировал внимание на том, что в Ереване не обсуждают возможность присоединения к НАТО.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Армении отозвало посла в Беларуси Размика Хумаряна в Ереван для консультаций.

