Армения примет участие в саммите НАТО
Встреча пройдет с 9 по 11 июля. О том, что Армения примет участие в саммите НАТО, заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Ани Бадалян, сообщает Armtimes.
Стоит отметить, что сближение Армении с блоком НАТО началось в конце февраля этого года, после того как президент Армении Никол Пашинян заявил о заморозке членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
"Власти обсуждают "новые возможности", в том числе вступление в Евросоюз", – заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
Пашинян при этом говорил, что Армения готова вступить в ЕС уже в 2024 году, однако он акцентировал внимание на том, что в Ереване не обсуждают возможность присоединения к НАТО.
Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Армении отозвало посла в Беларуси Размика Хумаряна в Ереван для консультаций.