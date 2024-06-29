Сотни митингующих в Израиле жгут костры и требуют отставки правительства

Сотни протестующих после завершения основных митингов в Тель-Авиве дошли до здания всеизраильской конфедерации профсоюзов "Гистадрут", сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях распространяется видео, как митингующие жгут костры на проезжей части, требуя отставки правительства Биньямина Нетаньяху.

Отметим, что на месте работает полиция.

💥Tel Aviv at 11:30 pm, June 29, 2024.

(Dafna Yosha) pic.twitter.com/K9rqxjte1t — Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي (@NTarnopolsky) June 29, 2024

7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек. Затем Израиль начал свое наступление и с тех пор, по сведениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, погибли более 37 тыс. палестинцев, а большая часть населения анклава была вынуждена покинуть свои дома.

20 мая прокурор МУС потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны Йоава Галанта. Прокурор обвинил их в причастности к истреблению жителей сектора Газа и причинению им тяжких страданий.

Затем Международный суд ООН потребовал от Израиля прекратить военную операцию в Рафахе.