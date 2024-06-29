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Сотни митингующих в Израиле жгут костры и требуют отставки правительства

митинги в Израиле , фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 01:51 Фото: X(Twitter)/@AmiDar
Сотни протестующих после завершения основных митингов в Тель-Авиве дошли до здания всеизраильской конфедерации профсоюзов "Гистадрут", сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях распространяется видео, как митингующие жгут костры на проезжей части, требуя отставки правительства Биньямина Нетаньяху.

Отметим, что на месте работает полиция.

7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек. Затем Израиль начал свое наступление и с тех пор, по сведениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, погибли более 37 тыс. палестинцев, а большая часть населения анклава была вынуждена покинуть свои дома.

20 мая прокурор МУС потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны Йоава Галанта. Прокурор обвинил их в причастности к истреблению жителей сектора Газа и причинению им тяжких страданий.

Затем Международный суд ООН потребовал от Израиля прекратить военную операцию в Рафахе.

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