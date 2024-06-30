Оставшиеся госпитали в Газе перестанут работать в течение 48 часов

Оставшиеся в Газе больницы, медцентры и кислородные станции прекратят работу в ближайшие 48 часов, так как закончится топливо, необходимое для работы генераторов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 июня пишет пресс-служба Министерства здравоохранения Газы в Telegram.

"Оставшиеся больницы, медицинские центры и кислородные станции прекратят работу в течение 48 часов в связи с тем, что закончится топливо для генераторов, несмотря на жесткие меры экономии, принятые министерством (…). Мы обращаемся ко всем заинтересованным сторонам, ООН и гуманитарным организациям с призывом вмешаться как можно скорее и доставить необходимое топливо, генераторы и запасные части для обслуживания", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что около 38 тысяч человек погибли в Газе с начала военного конфликта с Израилем.

7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек. Затем Израиль начал свое наступление и с тех пор, по сведениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, погибли более 37 тыс. палестинцев, а большая часть населения анклава была вынуждена покинуть свои дома.

20 мая прокурор МУС потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны Йоава Галанта. Прокурор обвинил их в причастности к истреблению жителей сектора Газа и причинению им тяжких страданий.

Затем Международный суд ООН потребовал от Израиля прекратить военную операцию в Рафахе.