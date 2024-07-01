На трассе Ош – Баткен обвалился мост

30 июня в айыльном аймаке Кок-Жар Ноокатского района Ошской области обвалился мост, сообщает Zakon.kz.

Как передает МЧС Кыргызстана на своей странице в Instagram, на 63-м км автодороги Ош – Раззаков из-за селей разрушился мост Найман. Обвал моста произошел во время проведения работ по ликвидации последствий селей.

По данным ведомства, на месте происшествия ведутся восстановительные работы.

В этот же день спасатели МЧС Казахстана на воздушном судне МО РК прибыли в город Ош для эвакуации казахстанцев и транспортировки тел погибших на родину.