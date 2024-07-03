Ночью 2 июля президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с футболистами сборной своей страны, сообщает Zakon.kz.

Фотографии с торжественного чествования национальных героев она опубликовала на своей странице в Instagram. Футболистов чествовали на площади Свободы в Тбилиси, на сцену которой одновременно вышли и премьер-министр Ираклий Кобахидзе и президент Саломе Зурабишвили. Оба высказались, но очень кратко. Буквально по одному-два предложения.

Фото: Instagram/salome_zourabichvili

Затем Зурабишвили вручила футболистам ордена Чести за вклад в развитие футбола. Сами футболисты выглядели немного смущенными. Будучи на сцене они растерялись от таких масштабов жителей столицы. После они спустились со сцены и пошли обниматься с фанатами.

Фото: Instagram/salome_zourabichvili

А эту фотографию, сделанную днем, назвали фотографией дня. На ней дети бегут приветствовать сборную Грузии по футболу, которая вернулась с исторического чемпионата в Германии.

Фото: პირველი არხი/Mirian Meladze

А так футболистов чествовали на улицах Тбилиси прохожие и фанаты.

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