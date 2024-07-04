Солисту группы "Моральный кодекс" резко стало плохо перед концертом в Светлогорске

4 июля в Светлогорске Калининградской области перед концертом госпитализировали солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, концерт должен был состояться в театре эстрады "Янтарь холл".

"Сергей Мазаев действительно находится в больнице. Концерт перенесен", – сказал представитель организатора концерта.

Собеседник агентства подтвердил, что Мазаев попал в больницу перед концертом. При этом он отметил, что информации о помещении певца в реанимацию у него нет.

Ранее сообщалось, что бывшую участницу группы "Фабрика" Сати Казанову экстренно госпитализировали.