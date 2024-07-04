Солисту группы "Моральный кодекс" резко стало плохо перед концертом в Светлогорске
Фото: Instagram/sergeymazaev_official
4 июля в Светлогорске Калининградской области перед концертом госпитализировали солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, сообщает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС, концерт должен был состояться в театре эстрады "Янтарь холл".
"Сергей Мазаев действительно находится в больнице. Концерт перенесен", – сказал представитель организатора концерта.
Собеседник агентства подтвердил, что Мазаев попал в больницу перед концертом. При этом он отметил, что информации о помещении певца в реанимацию у него нет.
Ранее сообщалось, что бывшую участницу группы "Фабрика" Сати Казанову экстренно госпитализировали.
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