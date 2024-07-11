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Мэр французского городка официально приказал дождям прекратиться

Мэр французского городка официально запретил в городе дождь, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 10:09 Фото: pxhere
Мэр французского города Кулонс Даниэль Маррьер выпустил указ, приказывающий дождю прекратиться с 15 июля по конец октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Ответственными за исполнение распоряжения он назначил местных священников, пишет Le Figaro.

"Мэр Кулонса Даниэль Маррьер на фоне мрачного начала лета издал указ, в котором приказал дождю прекратиться. В документе мэр указал, что с 15 июля 2024 года дожди должны закончиться и до конца октября в городе должна установиться солнечная погода с легким ветерком. Ответственными за исполнение указа назначаются священнослужители – они должны донести его распоряжение до высших сил", - пишет газета.

Свое решение издать такое распоряжение Маррьер объяснил тем, что накануне шел настолько сильный дождь, что почти ничего не было видно на улице.

Издать такой указ, по его словам, он решил, чтобы поднять настроение всем 227 жителям своей коммуны. Пишет, что юмор они оценили и прислали много положительных отзывов.

Отметим, что специалисты "Казгидромета" предупредили жителей нескольких областей Казахстана о резкой смене погоды. Штормовое предупреждение объявлено в Алматы и 12 областях.

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