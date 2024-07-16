Насколько Маск готов раскошелиться в поддержку предвыборной кампании Трампа

В СМИ сообщили, что миллионер Илон Маск планирует выделять 45 млн долларов в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа, передает Zakon.kz.

Как пишет The Wall Street Journal об этом им сообщили осведомленные источники.

По словам одного из источников, сформированный в июне комитет под названием America PAC сосредоточен на регистрации избирателей, в его работу в колеблющихся штатах также войдет убеждение голосовать досрочно и запрашивать бюллетени по почте.

Кроме того, другими спонсорами комитета будут компания Palantir Technologies, а также бывший посол США в Канаде Келли Крафт и гендиректор угледобывающей компании Alliance Resource Partners Джо Крафт.

Ранее Маск заявил, что полностью поддерживает Трампа. 13 июля уже сообщалось, что Маск сделал крупное пожертвование в предвыборный штаб Дональда Трампа.

15 июля Дональда Трампа выдвинули кандидатом в президенты США. Он не отказался от своих планов, несмотря на покушение на его жизнь, которое произошло вечером 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании. Трамп получил ранение уха, погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые травмы. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев решительно осудил покушение на жизнь Дональда Трампа.

15 июля также стало известно, что суд во Флориде закрыл дело против Дональда Трампа, связанное с ненадлежащим обращением с секретными документами, признав назначение специального прокурора Джека Смита неконституционным.