Редкий вид кита выбросился на берег пляжа в Новой Зеландии
Фото: doc.govt.nz
15 июля в Новой Зеландии на берег пляжа Отаго выбросился редчайший южноамериканский кит-ремнезуб, сообщает Zakon.kz.
Как передает департамент охраны природы Новой Зеландии, найденный кит оказался самцом. Более того, туша свежая и практически не повреждена. Это значит, что ученые смогут ее препарировать и изучить. Однако специалисты отмечают, что данный вопрос является международным, поэтому дальнейшие действия без согласований с представителями мировых организаций невозможны.
Кита поместили в холодный ангар, а его образцы ДНК отправили в Оклендский университет. По словам экспертов, для обработки материала и подтверждения окончательной идентификации вида может потребоваться несколько недель или месяцев.
12 июля 65 китов выбросились на мель на острове у северного побережья Шотландии.
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