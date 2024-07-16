Немецкого радиоведущего уволили из-за одобрение покушения на Трампа
В заявлении на сайте станции говорится, что Хотц в соцсети опубликовал шутку, где сравнил выжившего при покушении Трампа с последним упущенным автобусом. После негативной реакции ведущий открыто назвал Трампа фашистом и написал, что находит "абсолютно фантастической" возможную смерть таких людей.
"Его заявления несовместимы с ценностями, которые отстаивает RBB. Поэтому мы немедленно прекращаем сотрудничество до дальнейшего уведомления, о чем автор соответствующим образом проинформирован", – заявил программный директор Катрин Гюнтер.
Вечером 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло покушение на Дональда Трампа. Он получил ранение уха, погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые травмы. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром, 14 июля 2024 года, выступил с заявлением о том, что решительно осуждает покушение на жизнь Дональда Трампа, и пожелал ему скорейшего выздоровления.