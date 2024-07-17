Голливудская звезда отменила тур из-за шутки о покушении на Трампа

Американский актер и музыкант Джек Блэк отменил тур своей рок-группы Tenacious D после шутки ее участника Кайла Гэсса о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Группа в тот момент находилась в Австралии, передает CNN.

14 июля на концерте в Сиднее Гесс задул свечи на торте в честь своего дня рождения. Блэк попросил его загадать желание, на что музыкант ответил: "В следующий раз не промахнись мимо Трампа".

Австралийский сенатор Ральф Бабет заявил, что подобный юмор является неприемлемым и призвал депортировать солистов коллектива из Австралии. С критикой Гэсса и Блэка также выступил австралийский радиоведущий Кайл Сандилендс.

В социальных сетях началась целая кампания по отмене музыкантов. Джек Блэк был вынужден заявить журналистам что был "потрясен" заявлением своего коллеги и категорически не поддерживает политическое насилие. Гэсс уже принес извинения за свою шутку на концерте в своих социальных сетях, назвав ее "ужасной ошибкой".

Tenacious D отменили оставшиеся концерты в Австралии, Новой Зеландии и США.

Вечером 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло покушение на Дональда Трампа. Он получил ранение уха, погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые травмы. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 14 июля 2024 года выступил с заявлением о том, что решительно осуждает покушение на жизнь Дональда Трампа, и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Ранее в Германии уволили радиоведущего из-за одобрения покушения на Трампа.