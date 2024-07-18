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Французским полицейским запретили жевать жвачку

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 03:30 Фото: Instagram/paris2024
17 июля глава МВД Франции Жеральд Дарманен на брифинге для должностных лиц парижского полицейского управления потребовал от полиции и жандармов примерного поведения в период проведения Олимпийских игр в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как передает издание La Voix Du Nord, подобные запреты необходимы для сохранения имиджа страны. Также в числе запретов – просмотр мобильных телефонов во время дежурства.

"Мы все переживаем важный репутационный момент. Не стесняйтесь быть вежливыми и улыбаться. За нами будет следить весь мир. У вас никогда не будет возможности произвести хорошее первое впечатление во второй раз", – отметил Жеральд Дарманен.

По словам министра, для газетных заголовок мировых изданий достаточно одного или двух человек, которые поведут себя не должным образом. Также он сообщил, что накануне церемонии открытия направит письмо каждому сотруднику МВД.

Париж, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 03:30

Фото: Instagram/gerald_darmanin

Кроме того стало известно, что с 18 июля в Париже активизируется антитеррористический периметр церемонии открытия Олимпиады. Для всеобщей безопасности будут мобилизованы десятки тысяч полицейских, полицейских и частных охранников.

А днями ранее, его коллега – министр спорта Амели Удеа-Кастера искупалась в знаменитой реке Сене.

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