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Демократы США поддержали Камалу Харрис

США, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 07:20 Фото: Х/VP
Вечером 22 июля делегаты съезда от Демократической партии США отдали свои голоса за Камалу Харрис, сообщает Zakon.kz.

По данным Reuters, Камала Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов для формального утверждения кандидатом в президенты от Демпартии на ноябрьских выборах. На онлайн-голосовании она получила 2471 голос делегатов партии при требуемых 1976.

Также стало известно, что на предвыборную кампанию Камалы Харрис жители США за несколько часов собрали более 46 млн долларов.

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