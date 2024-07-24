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По факту гибели в ДТП российской байкерши допросили жителя Турции

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 03:00 Фото: Instagram/tanechkaozolina
Житель Турции Онур Обут, столкнувшийся на мотоцикле с блогером Татьяной Озолиной, был допрошен полицией, сообщает Zakon.kz.

Как передает местное издание Milas Karya Haber, авария в районе Милас Муглы, в которой погибла 38-летняя звезда российских социальных сетей МотоТаня, произошла в результате неправильного обгона. Установлено, что Озолина – одна из трех ехавших вместе мотоциклистов, неправильно обогнала грузовик и ударила сзади по мотоциклу 29-летнего Онура Обука, который ехал перед ней. В результате падения Татьяна Озолина получила смертельные травмы. В настоящее время мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Выяснилось, что Татьяна Озолина приехала в Турцию в середине июля в рамках своего мирового турне. Сопровождающими в этой стране были Онур Обук и Сергей Хадриков.

По данным издания, Сергей Хадриков подтвердил, что Озолина врезалась в мотоцикл турецкого коллеги из-за неправильного обгона находившегося между ними грузовика.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 03:00

Фото: Instagram/milaskaryahaber

Мы сообщали, что в ночь на 23 июля в Турции погибла российская байкерша и блогер Татьяна Озолина.

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