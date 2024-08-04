Пробужденный вулкан угрожает туристам в Италии

Извержение вулкана Этна началось на Сицилии. Итальянские издания утверждают, что сведений о пострадавших в результате извержения нет, но определенные риски присутствуют, сообщает Zakon.kz.

Этна – один из крупнейших в Европе вулканов. Он проснулся в июле этого года.



По информации итальянского издания La Sicilia со ссылкой на данные Национального института геофизики и вулканологии Италии, пепел усыпал всю округу.

Извержение вулкана произошло 4 августа 2024 года рано утром в юго-восточном кратере. Эксперты института сообщили, что высота эруптивной колонны составила около 4,5 тысячи метров над уровнем моря.

</p><p roman';mso-fareast-font-family:simsun;="" font-size:14,0000pt;mso-font-kerning:0,0000pt;"="">В международном аэропорту Катании в связи с проснувшимся вулканом задерживаются рейсы. </p><p roman';mso-fareast-font-family:sans-serif;="" color:rgb(0,0,0);letter-spacing:0,0000pt;text-transform:none;="" font-style:normal;font-size:14,0000pt;mso-font-kerning:0,0000pt;="" background:rgb(255,255,255);mso-shading:rgb(255,255,255);"="">По инициативе мэра Кантареллы в ратуше Джарре состоялось оперативное совещание, в котором приняли участие мэры муниципалитетов района Ионической Этны. </p><p roman';mso-fareast-font-family:sans-serif;="" color:rgb(0,0,0);letter-spacing:0,0000pt;text-transform:none;="" font-style:normal;font-size:14,0000pt;mso-font-kerning:0,0000pt;="" background:rgb(255,255,255);mso-shading:rgb(255,255,255);"="">Мэр поручил активировать в регионе постоянный механизм предоставления средств и ресурсов и, прежде всего, компенсаций населению и предпринимательской деятельности, которым нанесен значительный ущерб из-за вулканического пепла. </p><p roman';mso-fareast-font-family:simsun;="" font-size:14,0000pt;mso-font-kerning:0,0000pt;"="">Ранее </p>

В международном аэропорту Катании в связи с проснувшимся вулканом задерживаются рейсы.

По инициативе мэра Кантареллы в ратуше Джарре состоялось оперативное совещание, в котором приняли участие мэры муниципалитетов района Ионической Этны.

Мэр поручил активировать в регионе постоянный механизм предоставления средств и ресурсов и, прежде всего, компенсаций населению и предпринимательской деятельности, которым нанесен значительный ущерб из-за вулканического пепла.

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