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Камале Харрис придумали очередное прозвище

Илон Маск, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 08:22 Фото: Х/RealLyndaCarter
Кандидату в президенты США от Демократической партии Камале Харрис придумали новое прозвище, сообщает Zakon.kz.

На этот раз автором прозвища стал миллиардер Илон Маск. 7 августа из-за слов Харрис о равенстве он назвал ее коммунисткой.

"Камала – в буквальном смысле коммунистка. Она хочет не просто равных возможностей, но и одинаковых условий", – написал он на своей странице в соцсети X.

Днями ранее фразу "бездетная кошатница" в адрес Камалы Харрис назвали шуткой.

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