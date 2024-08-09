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В России общественность спасла похищенную родственниками дагестанку

Девушку похитили в России, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 05:41 Фото: pexels
В начале августа 18-летнюю студентку московского медколледжа Айшат Магомедову похитили и увезли в Дагестан ее родственники. Правозащитники утверждают, что сейчас ей ничего не угрожает, сообщает Zakon.kz.

Организация кавказских правозащитниц "Марем" сообщила в Instagram, что Айшат давно хотела уйти из дома из-за постоянного давления со стороны семьи. По словам девушки, с детства ее били и унижали, говорили, что она не имеет права на собственное мнение и жизнь.

Благодаря огласке, быстрой реакции СМИ и поддержке общества Айшат удалось вернуться. Родители отпустили ее учиться в Москву.

8 августа, после медицинского освидетельствования и снятия побоев, следователь отвез Айшат обратно к родственникам. Но потребовал, чтобы ей дали воспользоваться телефоном. Отец отдал Айшат ее документы и сказал, что она может идти, куда хочет.

Айшат сразу же связалась с подругами и попросила помочь ей вернуться в Москву. Ей купили билет на ближайший самолет, вызвали такси. Сейчас она снова со своими друзьями. Ее жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что 31 июля 2024 года на съемной квартире в Люблино 18-летнюю Айшат Магомедову выкрали родственники.

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