Подросток в Германии застрял в ящике для посылок
Фото: pixabay
17 августа в немецком городе Дортмунде подросток застрял в ящике DHL для посылок, сообщает Zakon.kz.
По информации телеканала ZDF, для освобождения пострадавшего понадобилась помощь спасателей.
Как рассказали в местной полиции, мальчик застрял в отделении XL, когда играл с друзьями и решил спрятаться от них.
Отмечается, что мальчик не пострадал – с собой у него была вода.
Ранее сообщалось, что несовершеннолетние на мопедах устроили произвол в Алматинской области.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript