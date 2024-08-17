Подросток в Германии застрял в ящике для посылок

17 августа в немецком городе Дортмунде подросток застрял в ящике DHL для посылок, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала ZDF, для освобождения пострадавшего понадобилась помощь спасателей.

Как рассказали в местной полиции, мальчик застрял в отделении XL, когда играл с друзьями и решил спрятаться от них.

Отмечается, что мальчик не пострадал – с собой у него была вода.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетние на мопедах устроили произвол в Алматинской области.