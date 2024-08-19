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В России фермер держал в рабстве троих мужчин

Рабство на российской ферме, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 02:40 Фото: pixabay
В Саратовской области арестован фермер по подозрению в рабовладении, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Коммерсантъ, в Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в использовании рабского труда.

По данным следствия, с апреля по август он держал в рабстве трех человек на своей ферме в селе Марьевка Перелюбского района.

Пострадавшие – мужчины 1968, 1978 и 1985 годов рождения. Их вынуждали безвозмездно ухаживать за домашними животными, находясь под угрозой насилия со стороны подозреваемого. В случае неповиновения или попытки бегства агрессор грозил им физической расправой. Один из мужчин был избит.

5 августа один из мужчин, воспользовавшись моментом, сбежал с фермы и обратился в правоохранительные органы.

Следствие установило, что подозреваемый использовал рабский труд в целях личного обогащения, заставляя людей выполнять тяжелую работу без оплаты.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.

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