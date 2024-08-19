Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Личность российского блогера проверят из-за подозрений в педофилии

Насилие над детьми, дети, физическое насилие, ребенок , фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 04:00 Фото: freepik
Российская общественница Екатерина Мизулина призвала следственный комитет проверить 46-летнего блогера из-за подозрений в педофилии, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, 19 августа Глава Лиги безопасного интернета России Екатерина Мизулина заявила, что обратится в Следственный комитет для проверки 46-летнего блогера Алексея Поднебесного из-за подозрений в педофилии после его видео с 15-летней школьницей.

"Многие присылают видео с участием блогера Поднебесного и несовершеннолетней девушки. Пользователи соцсетей подозревают мужчину в совершении педофильского преступления. Отношения между 46-летним мужчиной и 15-летней школьницей из Санкт-Петербурга действительно вызывают серьезные вопросы... Мы обратимся в Следственный комитет России с просьбой провести проверку". Глава Лиги безопасного интернета России Екатерина Мизулина

В своем Telegram-канале Мизулина предположила, что в силу возраста девушка может находиться под давлением взрослого человека. По ее словам, ранее Поднебесный публиковал много постов с пропагандой педофилии.

Ранее сообщалось, что российский фермер держал в рабстве троих мужчин.

Читайте также

Рабство на российской ферме
Российский фермер держал в рабстве троих мужчин
Сочи
Самолет с пассажирами совершил жесткую посадку в Сочи
Аксинья Титова
Россия 2024 год Изнасилования Интернет Блогеры Законы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Счетчик воды, счетчики воды, прибор учета расхода холодной, горячей воды, холодная вода, горячая вода, установка счетчиков воды, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
О новом виде мошенничества предупреждают казахстанцев
Лиза Арзамасова и Илья Авербух в день выписки из роддома закатили праздник старшему сыну
Лиза Арзамасова и Илья Авербух в день выписки из роддома закатили праздник старшему сыну
Молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна ответила на главный вопрос хейтеров
Молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна ответила на главный вопрос хейтеров
Тенге, деньги, Казахстан
Размеры пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца озвучили в Минтруда Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: