Израиль отказал 125 гуманитарным миссиям в секторе Газа

Израиль с начала августа 2024 года отказал в предоставлении доступа 125 гуманитарным миссиям в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

Такие данные приводит РИА "Новости" со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов на оккупированных палестинских территориях.

"По данным управления, 147 гуманитарных миссий были запланированы на севере Газы, но Израиль отказал 46 из них. Согласно информации ведомства, на юг анклава должны были прибыть 278 миссий, но израильские власти отказали 79 из них", – пишет агентство.

По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остаются 109 заложников, порядка 40 из которых считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 146 человек, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров по сделке Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников может пройти 25 августа.