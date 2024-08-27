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Немецкие СМИ убивают: популярную газету Германии облили красной краской

здание газеты облили краской в Германии, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 00:43 Фото: X(Twitter)/@PBlanke1
Неизвестные закидали здание редакции немецкой газеты Tagesspiegel пакетами с красной краской. Также они написали на входе, что немецкие СМИ убивают, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, пишет издание, злоумышленники нарисовали на здании красный треугольник, который газета ассоциирует этот символ с палестинским движением ХАМАС.

Как уточняется, краску и надписи на здании обнаружил утром охранник, очистка фасада уже началась. Правоохранительные органы начали расследование.

Ранее сообщалось, что экоактивисты облили краской особняк легендарного футболиста Лионеля Месси на Ибице в рамках акции протеста.

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