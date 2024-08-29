Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Во всем мире наблюдается нехватка продовольствия

Торговля, зеленый базар, рынок, продукты, продавцы, покупатели, цены на продукты, овощи, фрукты, ягоды, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 07:42 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Глобальное производство продовольствия в европейских странах и на всех континентах ограничивается нехваткой опылителей. Из-за этого наблюдается кризис определенных культур, сообщает Zakon.kz.

По информации Technology Networks, группа исследователей под руководством ученых из Ратгерского университета в Нью-Брансуике проанализировала урожайность более чем 1500 полей на шести континентах и обнаружила, что производство во всем мире важных, богатых питательными веществами продуктов питания, таких как фрукты, овощи, орехи и бобовые, ограничивается нехваткой опылителей.

Исследование особенно актуально, учитывая недавнюю обеспокоенность глобальным сокращением численности насекомых.

Ученые пришли к такому выводу, проведя статистический анализ более 200 тыс. цветов сельскохозяйственных культур.

Недавнее исследование не касается основных продовольственных культур, таких как рис и пшеница, которым не нужны опылители для размножения.

"Если вы посмотрите на список культур и подумаете, какие фрукты и овощи вам больше всего хочется съесть. Например, летние ягоды или яблоки и тыквы осенью, то это те культуры, которые обычно нуждаются в опылении насекомыми", – сказал Туро.

К другим новостям мира: 102-летняя британка прыгнула с парашютом.

Читайте также

Дельфин нападает на людей
Дельфина подозревают в многочисленных нападениях на людей в Японии
Африканские пингвины вымирают
Пингвины в Южной Африке находятся под угрозой исчезновения
Мария Захарова высказалась о Павле Дурове
МИД России призвал международные организации осудить действия Франции по Дурову
Аксинья Титова
2024 год Насекомые Азия Европа Еда
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ермек Маржикпаев, государственный служащий, Казахстан
Министр спорта высказался об отказе от участия в Олимпиаде Рыбакиной и Путинцевой
Павла Дурова официально выдвинули на Нобелевскую премию
Павла Дурова официально выдвинули на Нобелевскую премию
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Игорь Крутой показал очень важный эпизод &quot;Новой волны&quot;
Игорь Крутой показал очень важный эпизод "Новой волны"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: