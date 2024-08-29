Что помогло Павлу Дурову выйти на свободу, рассказала известный астролог
Бывшая ведущая телепередачи "Давай поженимся!" 29 августа 2024 года рассказала, кто помог долларовому миллиардеру выйти на свободу, а также о том, когда ждать важных новостей по этой теме.
"Прекрасные трины Солнце – Юпитер выпустили Павла Дурова на свободу, хотя и не безусловную. Дальше все будет тянуться медленно и с политическим прицелом на интересы организаторов ареста. Очередных важных новостей по этой теме ждем не раньше понедельника, 2 сентября", – написала Василиса Володина в своем Telegram-канале.
Согласно информации из открытых источников, трин Солнце – Юпитер – это аспект лени, удачи и энергии. Считается одним из самых лучших для любых дел. Однако усиливает лень и склонность к полноте, потому худеть на нем не выйдет, а для того, чтобы ваши действия дали нужный вам результат, придется преодолевать лень.
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Французские спецслужбы задержали Павла Дурова 24 августа 2024 года в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество. В своем заявлении команда Telegram подчеркнула, что их генеральному директору "нечего скрывать".
28 августа суд в Париже освободил Павла Дурова из-под стражи, но ему запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере 5 млн евро.