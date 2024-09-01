Рабочие в Японии не могут увольняться с работы

Жители Японии обращаются за помощью к журналистам, чтобы восстановить справедливость. Некоторые вынуждены работать по 12 часов в день. Это считается "коротким" рабочим днем, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, типичный рабочий день в некоторых городах Японии с 9:00 до 21:00 – абсолютный минимум.

"Самое позднее, когда я уходил из офиса, было 11 вечера", – сказал 24-летний мужчина, который раньше работал в некоторых крупнейших японских телекоммуникационных и платежных компаниях.

Требования на его работе были настолько интенсивными, что у мужчины начали развиваться проблемы со здоровьем. Он получил "трясущиеся ноги и проблемы с желудком". Это при том, что в некоторых фирмах даже заявляют о смерти японцев от переутомления.

Попросить уйти с работы вовремя или взять отпуск сейчас достаточно проблематично. Еще сложнее подать заявление об увольнении, которое можно рассматривать как крайнюю форму неуважения в четвертой по величине экономике мира, где работники традиционно остаются с одним работодателем на десятилетия, если не на всю жизнь.

В самых крайних случаях сварливые начальники рвут заявления об увольнении и притесняют сотрудников, чтобы заставить их остаться.

Для того, чтобы помочь работникам на законных основаниях расторгнуть трудовой договор, в Японии работают специальные фирмы, помогающие добиться этого.

Так в фирму под названием Momuri за последний год поступило до 11 тыс. запросов от клиентов.

За 22 тыс. иен (72 632 тенге) – или 12 тыс. иен (39 617 тенге) для тех, кто работает неполный рабочий день – организация обещает помочь сотрудникам подать заявление об увольнении, провести переговоры с компаниями и предоставить рекомендации по выбору юристов в случае возникновения юридических споров.

Ранее в правительстве Японии предложили мотивировать женщин вступать в браки с жителями села за деньги.

