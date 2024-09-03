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Илона Маска обвинили в сексизме за очередной пост

Илона Маска обвинили в сексизме, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 02:18 Фото: flickr
Американского предпринимателя Илона Маска обвинили в продвижении странной сексистской теории, которую он опубликовал на своей странице в X, сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, Илон Маск, который открыто высказывает свое мнение по ряду вопросов, допустил сексистские высказывания.

В своем блоге X миллиардер-бизнесмен сделал репост поста, приложив скриншот теории, которая гласит, что "люди, которые не могут защитить себя физически (женщины и мужчины с низким уровнем тестостерона)", "очень податливы к консенсусу, сконструированному методом грубой силы".

Таким образом он уверен, что только "альфа-самцы с высоким уровнем тестостерона" должны принимать решения и участвовать в демократии.

"Вот почему Республика мужчин с высоким статусом лучше всего подходит для принятия решений. Демократическая, но демократия только для тех, кто свободен мыслить", – подытоживает автор поста.

Маск перепостил сексистский пост с комментарием "интересное наблюдение", который многие восприняли как то, что он, возможно, поддерживает эту идеологию. Спорный пост набрал 19 млн просмотров. Он оскорбил большую часть женской аудитории миллиардера.

Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал Демократическую партию США партией преступников. По его мнению, она снисходительно относится к бандитам ради того, чтобы те голосовали за нее на выборах.

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