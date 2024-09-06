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Соревнования кинологов из стран СНГ прошли в России

Соревнования, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 04:30 Фото: Telegram/таможенный комитет Республики Беларусь
В городе Казани прошли XII соревнования по многоборью на первенство кинологических структур таможенных служб государств-участников СНГ со служебными собаками, сообщает Zakon.kz.

В соревнованиях приняли участие представители таможенных служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана и России.

Соревнования, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 04:30

Фото: Telegram/таможенный комитет Республики Беларусь

По итогам трех дней соревнований, победу одержала команда кинологов таможенных органов Беларуси. Об этом передает государственный таможенный комитет Республики Беларусь в своем Telegram-канале.

Кинологи, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 04:30

Фото: Telegram/таможенный комитет Республики Беларусь

Второе и третье места заняли команды России и Кыргызстана.

Соревнования, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 04:30

Фото: Telegram/таможенный комитет Республики Беларусь

А международная кинологическая федерация приняла решение по породе тазы.

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