Письмо Эйнштейна продали на аукционе за четыре млн долларов
По данным аукционного дома, в письме ученый предупреждал американское руководство о начале ядерных исследований нацистской Германии. Эйнштейн вместе со своим коллегой Лео Силардом сообщил 32-му президенту Соединенных Штатов об угрозе создания Германией "чрезвычайно мощных бомб". Сейчас оригинал документа хранится в президентской библиотеке в Нью-Йорке.
Проданный лот – вторая, более короткая версия письма, в которой нет рекомендаций ученых по поддержке ядерных исследований.
Фото: christies
Предыдущим владельцем послания Эйнштейна был соучредитель Microsoft Пол Аллен. В 2002 году он приобрел письмо у издателя и политика Малкольма Форбса за 2,1 млн долларов. На тот момент это был самый дорогой исторический документ XX века.
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