Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Письмо Эйнштейна продали на аукционе за четыре млн долларов

Аукцион, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 03:43 Фото: pixabay
10 сентября письмо физика Альберта Эйнштейна президенту США Франклину Рузвельту продали на аукционе Christie's за 3,992 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

По данным аукционного дома, в письме ученый предупреждал американское руководство о начале ядерных исследований нацистской Германии. Эйнштейн вместе со своим коллегой Лео Силардом сообщил 32-му президенту Соединенных Штатов об угрозе создания Германией "чрезвычайно мощных бомб". Сейчас оригинал документа хранится в президентской библиотеке в Нью-Йорке.

Проданный лот – вторая, более короткая версия письма, в которой нет рекомендаций ученых по поддержке ядерных исследований.

Аукцион, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 03:43

Фото: christies

Предыдущим владельцем послания Эйнштейна был соучредитель Microsoft Пол Аллен. В 2002 году он приобрел письмо у издателя и политика Малкольма Форбса за 2,1 млн долларов. На тот момент это был самый дорогой исторический документ XX века.

В октябре 2024 года Heritage Auctions совместно с телеканалом HBO проведет торги, посвященные сериалу "Игра престолов".

Читайте также

США
Полиция США поблагодарила известного музыканта за спасение женщины от самоубийства
рэперша
Популярная американская рэперша родила и рассекретила отца ребенка
японка
140 тысяч долларов потратила японка на кардинальное изменение внешности
Алия Абди
Германия США 2024 год Аукционы Деньги Коллекционеры Ядерное разоружение
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа
В Казахстане утвердили нормы времени по переводу документов с русского языка на государственный и обратно
Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет
Не отвечайте на видеозвонки: к казахстанцам с предупреждением обратились в МВД
Пробки на трассе Талгар-Алматы
10-балльные пробки на Талгарской трассе: жители пригорода пешком идут на работу в Алматы
Самый длинный в Казахстане автомобильный тоннель сдали в эксплуатацию
Самый длинный в Казахстане автомобильный тоннель сдали в эксплуатацию
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: