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Дуров согласился взаимодействовать с правоохранительными органами Франции

Франция, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 05:00 Фото: pixabay
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров наладил связь с французскими правоохранительными органами, сообщает Zakon.kz.

В рамках такого взаимодействия Павел Дуров начал передавать им информацию, на основании которой можно установить личности пользователей Telegram. Об этом написала французская газета Libération.

К примеру, менеджмент мессенджера уже отреагировал на запросы Управления по делам несовершеннолетних французской национальной полиции и жандармерии по нескольким уголовным расследованиям. Уже предоставлены данные, которые могут помочь установить личности подозреваемых, в том числе в преступлениях против детей.

"Дверь действительно открывается", – прокомментировала Libération успешные сдвиги в работе руководитель отдела киберпреступности прокуратуры Парижа Джоанна Брусс.

7 сентября из Telegram убрали функцию "Люди рядом", вместо нее будет "Бизнес рядом"

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