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Нейросеть нарисовала Мона Лизу в путешествии – изображения

Нейросеть нарисовала Мона Лизу, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 03:59 Фото: Telegram-канал «Нейросеть рисует»
Нейросеть изобразила, как выглядела Мона Лиза, когда не позировала для Леонардо да Винчи. Автор Telegram-канала "Нейросеть рисует" решил пофантазировать на эту тему, сообщает Zakon.kz.

ИИ показал Джоконду, которая вырвалась за пределы Лувра и отправилась посмотреть на мир, заодно примерив новые наряды.

Нейросеть нарисовала Мона Лизу, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 03:59

Фото: Telegram-канал «Нейросеть рисует»

Судя по всему, нейродевушка осталась очень довольна.

Нейросеть нарисовала Мона Лизу, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 03:59

Фото: Telegram-канал «Нейросеть рисует»

Героиня знаменитого полотна побывана на фоне Тадж-Махала и на острове Санторини, в Венеции и на Великой Китайской стене, в джунглях и в саваннах Африки, в Мачу-Пикчу и в Японии, в Париже и у египетских пирамид.

Нейросеть нарисовала Мона Лизу, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 03:59

Фото: Telegram-канал «Нейросеть рисует»

Ранее стало известно, что IKEA устроила самую большую в мире пижамную вечеринку.

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