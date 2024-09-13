Нейросеть нарисовала Мона Лизу в путешествии – изображения

Нейросеть изобразила, как выглядела Мона Лиза, когда не позировала для Леонардо да Винчи. Автор Telegram-канала "Нейросеть рисует" решил пофантазировать на эту тему, сообщает Zakon.kz.

ИИ показал Джоконду, которая вырвалась за пределы Лувра и отправилась посмотреть на мир, заодно примерив новые наряды.

Фото: Telegram-канал «Нейросеть рисует»

Судя по всему, нейродевушка осталась очень довольна.

Фото: Telegram-канал «Нейросеть рисует»

Героиня знаменитого полотна побывана на фоне Тадж-Махала и на острове Санторини, в Венеции и на Великой Китайской стене, в джунглях и в саваннах Африки, в Мачу-Пикчу и в Японии, в Париже и у египетских пирамид.

Фото: Telegram-канал «Нейросеть рисует»

Ранее стало известно, что IKEA устроила самую большую в мире пижамную вечеринку.

