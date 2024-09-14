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Жителю Испании платят от $500 за то, что он портит свадьбы

Свадьбы, свадебный букет, бракосочетание , фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 10:16 Фото: pixabay
Испанец по имени Эрнесто придумал для себя новый способ заработка: он предлагает свою помощь тем, кто хочет сорвать собственную свадьбу. Его услуги стоят от $500, не считая транспортных расходов, сообщает Zakon.kz.

Мужчина рассказал Oddity Central, что за эту сумму он приходит на торжество и портит его. Например, врывается на церемонию, где представляется "любовью всей жизни" невесты или жениха, предлагая им бежать вместе.

По словам Эрнесто, многие люди обращаются к нему, потому что чувствуют себя неуверенными перед предстоящей свадьбой и нуждаются в помощи, чтобы избежать этого события.

Если во время выполнения заказа возникают инциденты, такие как драки или оскорбления, клиент должен будет дополнительно оплатить эти затраты.

Несмотря на то, что изначально к бизнесу Эрнесто относились с юмором, количество заказов оказалось настолько большим, что его график заполнен до 2 ноября 2024 года.

Ранее казахстанская актриса Альмира Турсын, получившая широкую известность, сыграв главную роль в фильме "Томирис", опубликовала в соцсетях фото своей свадьбы. При этом личность супруга она не раскрыла.

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