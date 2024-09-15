В Австралии студентка случайно выиграла выборы в горсовет

14 сентября 19-летняя Либби Остен случайно выиграла выборы в горсовет Пенрита, сообщает Zakon.kz.

Как передает ABC News, она была на последнем месте списка лейбористской партии, чтобы партия могла заявиться на выборы. Но другие партии не стали участвовать в них и в совет прошли все лейбористы.

"Я так взволнована, потому что не надеялась, что однажды у меня появится шанс быть в совете, но теперь это произошло, и я не могу дождаться, когда это начнется", – прокомментировала свою победу на выборах Остин.

Фото: abc.net.au

Теперь Либби думает, как совмещать свои обязанности в совете с получением степени в области коммуникаций в университете.

"Я просто приму все как есть", – резюмировала она.

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