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В США опознан подозреваемый в покушении на Дональда Трампа

В США задержали киллера, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 05:36 Фото: pixabay
В США опознали подозреваемого в покушении на Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

15 сентября произошла стрельба возле бывшего президента США Дональда Трампа, когда он покидал свой гольф-клуб в Вест-Палм-Бич, штат Флорида. Пока американские провоохранительные органы официально не сообщали была ли стрельба как-то связана с экс-президентом. Некоторые СМИ со ссылкой на источники пишут, что это была очередная попытка покушения на Трампа.

Вечером 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло первое покушение на жизнь бывшего президента США. Он получил ранение уха, погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые травмы. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.

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