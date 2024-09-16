В США опознан подозреваемый в покушении на Дональда Трампа

В США опознали подозреваемого в покушении на Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

15 сентября произошла стрельба возле бывшего президента США Дональда Трампа, когда он покидал свой гольф-клуб в Вест-Палм-Бич, штат Флорида. Пока американские провоохранительные органы официально не сообщали была ли стрельба как-то связана с экс-президентом. Некоторые СМИ со ссылкой на источники пишут, что это была очередная попытка покушения на Трампа.

Вечером 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло первое покушение на жизнь бывшего президента США. Он получил ранение уха, погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые травмы. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.