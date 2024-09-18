17-летняя участница "Америка ищет таланты" покончила жизнь самоубийством

17-летняя Эмили Голд, талантливая танцовщица и чирлидерша из калифорнийской команды Los Osos High School последнего сезона "Америка ищет таланты", покончила жизнь самоубийством, сообщает Zakon.kz.

По информации People, тело девушки было найдено под путепроводом в Ранчо-Кукамонга около полуночи. Школьная танцовщица и чирлидерша покончила с собой 13 сентября в 23:52.

Сотрудник службы общественной информации дорожного патруля Калифорнии Родриго Хименес сообщил:

"Когда прибыли офицеры, они обнаружили 17-летнюю девушку, которую сбило по крайней мере одно транспортное средство на полосе для совместного движения на восточном направлении 210".

Ее безвременная кончина наступила всего через месяц после того, как мисс Голд и ее танцевальная группа покорили публику на America's Got Talent, пройдя в четвертьфинал. Несмотря на то, что их путешествие закончилось в августе, группа оставила неизгладимое впечатление, заслужив искренние стоячие овации судьи Саймона Коуэлла после их эмоционального ухода.

Внезапная гибель Эмили Голд вызвала волну поддержки и соболезнований со стороны поклонников, коллег-исполнителей и близких.

Местные власти расследуют обстоятельства ее смерти.

Ранее появилась информация, что в Гондурасе убили активиста, выступавшего против добычи полезных ископаемых.

