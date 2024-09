В Азербайджан привезли собак-миноискателей

Собаки прибыли из США для участия в работах по разминированию и обезвреживанию боеприпасов. Об этом рассказал посол США в Азербайджане Марк Либби на своей странице в X.

"Six new demining heroes have arrived in Azerbaijan! Berta, Dum, Dusti, Keri, Keno, and Rex are here to help @ANAMA_gov_az clear landmines and ensure safer communities. Thanks to @MarshallLegacy and their trainers for preparing them for this critical mission. Woof!" 🐕 pic.twitter.com/a6e1Pgg2Zm