В Азербайджан привезли собак-миноискателей

20 сентября в город Баку доставили шесть собак-миноискателей, сообщает Zakon.kz.

Собаки прибыли из США для участия в работах по разминированию и обезвреживанию боеприпасов. Об этом рассказал посол США в Азербайджане Марк Либби на своей странице в X.

Фото: Х/USEmbassyBaku

"Шесть новых героев прибыли в Азербайджан, чтобы очистить территории от мин! Берта, Дум, Дасти, Кери, Кено и Рекс здесь для разминирования", – поделился посол.

"Six new demining heroes have arrived in Azerbaijan! Berta, Dum, Dusti, Keri, Keno, and Rex are here to help @ANAMA_gov_az clear landmines and ensure safer communities. Thanks to @MarshallLegacy and their trainers for preparing them for this critical mission. Woof!" 🐕 pic.twitter.com/a6e1Pgg2Zm — U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) September 20, 2024

В начале сентября в городе Казани прошли XII соревнования по многоборью на первенство кинологических структур таможенных служб государств-участников СНГ со служебными собаками.