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В Азербайджан привезли собак-миноискателей

Азербайджан, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 07:38 Фото: Х/USEmbassyBaku
20 сентября в город Баку доставили шесть собак-миноискателей, сообщает Zakon.kz.

Собаки прибыли из США для участия в работах по разминированию и обезвреживанию боеприпасов. Об этом рассказал посол США в Азербайджане Марк Либби на своей странице в X.

Баку, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 07:38

Фото: Х/USEmbassyBaku

"Шесть новых героев прибыли в Азербайджан, чтобы очистить территории от мин! Берта, Дум, Дасти, Кери, Кено и Рекс здесь для разминирования", – поделился посол.

В начале сентября в городе Казани прошли XII соревнования по многоборью на первенство кинологических структур таможенных служб государств-участников СНГ со служебными собаками.

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