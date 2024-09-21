В Азербайджан привезли собак-миноискателей
Фото: Х/USEmbassyBaku
20 сентября в город Баку доставили шесть собак-миноискателей, сообщает Zakon.kz.
Собаки прибыли из США для участия в работах по разминированию и обезвреживанию боеприпасов. Об этом рассказал посол США в Азербайджане Марк Либби на своей странице в X.
Фото: Х/USEmbassyBaku
"Шесть новых героев прибыли в Азербайджан, чтобы очистить территории от мин! Берта, Дум, Дасти, Кери, Кено и Рекс здесь для разминирования", – поделился посол.
"Six new demining heroes have arrived in Azerbaijan! Berta, Dum, Dusti, Keri, Keno, and Rex are here to help @ANAMA_gov_az clear landmines and ensure safer communities. Thanks to @MarshallLegacy and their trainers for preparing them for this critical mission. Woof!" 🐕 pic.twitter.com/a6e1Pgg2Zm— U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) September 20, 2024
В начале сентября в городе Казани прошли XII соревнования по многоборью на первенство кинологических структур таможенных служб государств-участников СНГ со служебными собаками.
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