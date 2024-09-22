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Самолет совершил аварийную посадку из-за мыши

Отмена рейса из-за мыши, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 05:17 Фото: pixabay
Самолету, следовавшему из Норвегии в Испанию, пришлось совершить аварийную посадку в Дании после того, как из бортового питания, поданного пассажиру, выбежала мышь, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, рейс Scandinavian Airlines следовал из Осло (Норвегия) в Малагу (Испания) .

Пассажир Ярле Боррестад сидел рядом с женщиной, в чьей еде была мышь. Когда она открыла коробку с едой, мышь выскочила наружу, сказал он.

Он сказал, что натянул носки поверх штанин, чтобы мышь не заползла, но подчеркнул, что люди сохраняли спокойствие и "совсем не испытывали стресса".

Представитель авиакомпании Ойстейн Шмидт сообщил AFP, что аварийная посадка в Копенгагене, Дания, была проведена в соответствии с процедурами компании, поскольку мыши и другие грызуны могут представлять угрозу безопасности. Авиакомпании обычно имеют строгие ограничения в отношении грызунов на борту, поскольку они могут перегрызть электропроводку.

Пассажиры были переведены на другой самолет, чтобы продолжить свое путешествие в Испанию.

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