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Предвыборная кампания Камалы Харрис потратила в августе в три раза больше, чем Дональд Трамп

Камала Харрис и Дональд Трамп баллотируются в президенты, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 06:18 Фото: AP
В августе кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп заявили, что большая часть их расходов ушла на рекламу, а меньшие суммы ушли на оплату митингов, поездок и зарплаты сотрудников предвыборной кампании, сообщает Zakon.kz.

По информации The Hindu, согласно финансовой отчетности, поданной в пятницу, 20 сентября 2024 года, на предвыборную кампанию Камалы Харрис было потрачено почти в три раза больше денег, чем на ее соперника Дональда Трампа в августе, что позволило демократам воспользоваться финансовым преимуществом перед президентскими выборами 5 ноября.

Несмотря на то, что финансовое преимущество Харрис позволяет ей заполнять эфир телевизионной рекламой на протяжении всех выборов, это может не принести ей победу. Два кандидата идут ноздря в ноздрю во многих опросах, в том числе в спорных штатах, которые могут определить победителя. В президентских выборах 2016 года Трамп победил Хиллари Клинтон, несмотря на то, что собрал меньше денег, чем демократ.

Ранее Дональд Трамп сделал признание относительно своей жены Мелании.

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