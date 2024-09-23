Южнокорейская олимпийская стрелок начала актерскую карьеру

Южнокорейская стрелок из пистолета Ким Йеджи, завоевавшая серебряную медаль и всеобщую любовь на летних Олимпийских играх, получила свою первую актерскую роль, сообщает Zakon.kz.

По информации NPR, девушка сыграет роль убийцы. Во время участия на Олимпиаде образ Ким сравнивали с такими героями боевиков, как Джеймс Бонд и Джон Уик. Все дело в ее модном уличном стиле (черный спортивный костюм и бейсболка, иногда надетая задом наперед), очках для стрельбы в стиле киборга и непринужденная, но уверенная поза (она стреляла, держа одну руку на бедре, чуть выше плюшевого слона, висящего у нее на поясе).

Многие из ее интернет-поклонников тогда говорили, что Ким напоминает им звезду боевиков, а некоторые даже призывали ее стать таковой.

Так и произошло. Индийская влиятельная личность и актриса Анушка Сен на прошлой неделе написала в Instagram , что она работает с Ким над предстоящим "глобальным проектом".

В сопровождающем видео Сен одета в кожаный костюм и пытается орудовать пистолетом, когда Ким в своей фирменной черной толстовке с капюшоном подходит и с застенчивой улыбкой поправляет позу Сена. Во втором клипе они стоят спиной к спине, поднимая в камеру пару пистолетов.

"Так рада сотрудничать с [Ким], серебряным призером Олимпийских игр, самым популярным корейским стрелковым игроком в мире", – написала Сен своим 39 миллионам подписчиков.

Представитель сеульской компании Asia Lab, работающей в сфере развлечений, подтвердил агентству AFP , что Ким сыграет убийцу в фильме "Crush" , который они описали как "короткометражный сериал, являющийся ответвлением глобального кинопроекта "Азия".

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