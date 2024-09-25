Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Парламент Кыргызстана отказал Аскару Акаеву

Парламент Кыргызстана отказал Аскару Акаеву, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 10:35 Фото: wikimedia
В Кыргызстане на заседании Жогорку Кенеша сегодня, 25 сентября 2024 года, депутаты рассмотрели заявление Аскара Акаева об образовании временной депутатской комиссии и восстановлении статуса экс-президента, сообщает Zakon.kz.

Председатель Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту парламента Чолпон Султанбекова напомнила, что данное заявление поступило в Жогорку Кенеш 3 сентября.

Она отметила, что комитет принял к сведению заявление Аскара Акаева и внес на рассмотрение Жогорку Кенеша, а также рекомендовал отказать в удовлетворении заявления о создании временной депутатской комиссии.

"Жогорку Кенеш поддержал это решение и отказал в удовлетворении заявления А. Акаева о создании временной депутатской комиссии. Принят соответствующий проект постановления", – говорится в сообщении Парламента КР.

В мае 2023 года стало известно, что Аскар Акаев и его жена приехали в Кыргызстан через Казахстан.

Читайте также

Зоопарк
Гигантские панды вернутся в Китай из Финляндии
Онлайн-мошенничество
В Испании задержали мошенников, выдававших себя за Брэда Питта
Мусор
Родной город Камалы Харрис сравнили с помойкой
Динара Халдарова
Акаев Аскар Кыргызстан 2024 год Президенты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев поручил срочно наказать виновных в избиении солдата
Токаев поручил срочно наказать виновных в избиении солдата Нацгвардии в тамбуре поезда
Квишинг, новый вид мошенничества
Новый вид мошенничества – квишинг
Астролог Василиса Володина составила гороскоп
Астролог Василиса Володина назвала самый удачливый знак на ближайшие 20 лет
Пустой класс, пустые классы, школьный кабинет, школа, дистанционное обучение, удаленная учеба, удаленка
Во всех школах Казахстана пройдут собрания: что случилось
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: