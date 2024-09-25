Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Папа Римский отстранил епископа от службы за "садистские" издевательства

Папа Римский отстранил епископа за «садистские» издевательства, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 03:41 Фото: pixabay
Папа Франциск принял необычное решение об исключении 10 человек – епископа, священников и мирян из католического движения в Перу после того, как расследование Ватикана выявило "садистские" злоупотребления властью, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, Папа Римский Франциск исключил основателя группы Луиса Фигари после того, как было обнаружено, что он занимался содомией со своими новобранцами.

Об этом сообщила Перуанская епископская конференция, опубликовавшая на своем сайте заявление посольства Ватикана.

Согласно заявлению, следователи Ватикана выявили физические злоупотребления, "в том числе с садизмом и насилием", сектантские издевательства над совестью, духовные издевательства, злоупотребления властью, экономические злоупотребления при управлении церковными деньгами.

Жертвы злоупотреблений Фигари подали жалобу в архиепархию Лимы в 2011 году, хотя другие иски против него датируются 2000 годом. Тогда Святой Престол не предпринял конкретных действий, пока одна из жертв, Педро Салинас, не написала книгу вместе с журналисткой Паолой Угас в 2015 году, в которой подробно описала извращенные практики Содалитиума, под названием "Наполовину монахи, наполовину солдаты".

Расследование, опубликованное в 2017 году, показало, что Фигари занимался содомией со своими новобранцами и склонял их к сексуальным отношениям друг с другом. Ему нравилось смотреть, как они "испытывают боль, дискомфорт и страх", и унижал их перед другими, чтобы усилить свой контроль над ними.

Тем не менее, Святой Престол отказался исключить Фигари из движения в 2017 году и просто приказал ему жить отдельно от общины Sodalitium в Риме и прекратить все контакты с ней.

В заявлении Ватикана говорится, что перуанские епископы присоединились к решению Франциска, призвав пострадавшее движение начать путь справедливости.

Ранее в Испании задержали мошенников, выдававших себя за Брэда Питта.

Читайте также

Сестра Ким Чен Ына пообещала усилить ядерный удар
Сестра Ким Чен Ына пообещала усилить ядерный удар Северной Кореи
Финал Кубка лиг 2024: &quot;Женис&quot; встретится с &quot;Астаной&quot;
Финал Кубка Лиг 2024: "Женис" встретится с "Астаной"
Трам сделал громкое заявление о покушениях на него
Трамп сделал громкое заявление о покушениях на него
Аксинья Титова
Папа Римский Ватикан 2024 год Религия Изнасилования Сексуальные домогательства
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Квишинг, новый вид мошенничества
Новый вид мошенничества – квишинг
Жена Валерия Меладзе показала их подросшую дочь
Жена Валерия Меладзе показала их подросшую дочь
Пустой класс, пустые классы, школьный кабинет, школа, дистанционное обучение, удаленная учеба, удаленка
Во всех школах Казахстана пройдут собрания: что случилось
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: