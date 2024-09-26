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Австралийский пингвин с густым пухом покоряет сердца людей по всему миру

В Австралии родился крупный пингвин, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 06:40 Фото: Род МакГирк / AP
Крупногабаритный 22-килограммовый пингвин Песто из Австралии покоряет сердца людей по всему миру своим густым пухом, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, в австралийском аквариуме теперь живет самый большой пингвиненок, которого когда-либо видели. Песто, 9-месячный королевский пингвин, весит чуть меньше 50 фунтов (22 кг) – больше, чем вес обоих его родителей вместе взятых.

Аквариум Sea Life Melbourne Aquarium делится историей Песто с тех пор, как он вылупился 30 января. К 24 апреля, когда Песто было всего 3 месяца, он уже весил 9,1 кг.

По данным Associated Press, на своем веб-сайте аквариум утверждает, что "впечатляющий вес" Песто обусловлен многими факторами.

"Во-первых, его биологический отец, Блейк, наш самый большой и самый старый пингвин. Во-вторых, у него были замечательные родители, которые его воспитывали. Так что сочетание хороших генов и хороших родителей объясняет его нынешний вес, но он потеряет большую его часть, когда оперится (у него появятся взрослые перья)", – объяснили в аквариуме.

Его "очень здоровый аппетит" также является фактором большого веса.

Ранее появилась информация, что две гигантские панды, живущие в финском зоопарке, вернутся в Китай.

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