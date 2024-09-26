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Тысячи людей устремились в Сирию, спасаясь от обостряющегося конфликта в Ливане

Тысячи людей устремились в Сирию, спасаясь от обостряющегося конфликта в Ливане, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 07:59 Фото: pixabay
Семьи, спасающиеся от обостряющегося конфликта в Ливане, хлынули в Сирию, часами стоя в пробках, чтобы добраться до относительно безопасной страны, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, семьям, спасающимся от обостряющегося конфликта в Ливане, приходится часами простаивать в пробках, чтобы добраться до относительно безопасной страны, охваченной войной.

По оценкам официальных лиц ООН, тысячи ливанских и сирийских семей уже совершили поездку. Ожидается, что эти цифры будут расти, поскольку Израиль нацелился на южный и восточный Ливан в ходе воздушной бомбардировки, в результате которой, по словам местных чиновников, на этой неделе погибло более 600 человек, по крайней мере четверть из которых – женщины и дети.

Очереди из автобусов и автомобилей растянулись на несколько километров (миль) от границы с Сирией, начиная с понедельника, и некоторые семьи были замечены проделавшими этот путь пешком. Оказавшись в Сирии, люди ждали еще несколько часов, чтобы их проверили перегруженные пограничники, а спасатели раздавали еду, воду, матрасы и одеяла.

Ранее влиятельная сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, пообещала усилить ядерный военный потенциал КНДР и предпринять шаги в знак протеста против недавнего прибытия американской атомной подводной лодки в Южную Корею.

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