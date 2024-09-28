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Уровень бедности в Аргентине вырос до более чем 50% из-за мер президента

Уровень бедности вырос в Аргентине, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 05:17 Фото: pixabay
Уровень бедности в Аргентине вырос почти до 53% за первые шесть месяцев президентства Хавьера Милея. Президент борется с инфляцией, резко сокращая расходы, что приводит к массовой бедности, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, новый уровень бедности, о котором сообщило государственное статистическое агентство, является самым высоким за последние два десятилетия, с тех пор как страна оправилась от катастрофического экономического кризиса, и означает, что в этом году 3,4 млн аргентинцев оказались за чертой бедности.

Администрация президента Милея заморозила пенсии, сократила помощь столовым, сократила программы социального обеспечения и остановила все проекты общественных работ. Десятки тысяч государственных служащих уволили, сокращение субсидий на энергию и транспорт привело к росту расходов, а покупательная способность упала.

Кирстен Зенбрух, эксперт по Латинской Америке в Лондонской школе экономики и политических наук, сказала, что никогда не видела такого большого скачка уровня бедности.

Ранее сообщалось, что лидер Гаити попал в казусную ситуацию на Генассамблее ООН.

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