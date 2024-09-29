Трамп, рекламирующий пиццу, удивил американцев

Жители США удивились рекламному ролику с участием Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

В разгар избирательной кампании противники Трампа нашли рекламный ролик с участием оппонента Камалы Харрис. Оказалось, что он был снят еще в 1990 году. В нем Дональд Трамп лично рекламировал сочные сырные пицца-корочки PIZZA HUT.

Именно из-за этого рекламного ролика сейчас в Сети развелось множество комментариев. Хейтеры не упустили возможности выплеснуть свое недоверие Трампу.

"Как можно доверять человеку, который ест пиццу, начиная с бортиков?" – иронизируют они.

Throwback:



1995 Pizza Hut commercial with Donald and Ivana Trump. 🍕📺 pic.twitter.com/ITsOuvO8Uj — Oli London (@OliLondonTV) September 20, 2024

На днях в комической ситуации оказался и лидер Гаити, который облил себя водой во время выступления на заседании ООН.