Инцидент возле порта Китуку вызвал массовое беспокойство в Конго
Фото: X/TabaroJCroix
Перевернувшееся судно с пассажирами в Конго продолжает вызывать беспокойство местных жителей, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел в нескольких сотнях метров от порта Китуку. Об этом пишет NPR.
🚨VIDEO SHOWS BOAT SINKING IN EASTERN CONGO, KILLING AT LEAST 78— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 4, 2024
Footage captures the tragic moment an overcrowded boat capsized on Lake Kivu in the Democratic Republic of Congo, leading to at least 78 deaths.
Source: AP News pic.twitter.com/aCcw11PQay
Сообщается, что 78 человек погибли и десятки пропали без вести. Всего на судне предположительно находились 278 пассажиров.
Фото: Х/Puntlandmirror
Фото: Х/TabaroJCroix
А у берегов Калифорнии обнаружили останки "Корабля-призрака Тихого океана".
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript