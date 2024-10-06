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Паша, просто начни платить алименты: бывшая Дурова выдала новые истории о бизнесмене

Ирина Болгар вновь обратилась к Павлу Дурову, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 19:16 Фото: скриншот видео
Предполагаемая мать троих детей Павла Дурова 43-летняя Ирина Болгар вновь опубликовала ряд их совместных фотографий и потребовала платить алименты, сообщает Zakon.kz.

Таким образом блогерша решила опровергнуть информацию о растрате денег Дурова на излишества и роскошь.

Болгар вновь обратилась к Дурову, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 19:16

Фото: Instagram/missbolgar

По ее словам, Павла даже раздражало, что, имея "неограниченный доступ к финансовым ресурсам", у Ирины оставалось мышление "среднего класса".

Болгар вновь обратилась к Дурову, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 19:16

Фото: Instagram/missbolgar

"Помню, в ноябре 2022 года Павел был недоволен тем, что ему пришлось ждать нас у входа в Оперу Гарнье, пока мы с детьми стояли в очереди в гардеробную. Он не мог понять, почему я не могла арендовать Bentley вместо того, чтобы носить пальто по Парижу. Паша, просто начни платить алименты", – заявила блогер.
Болгар вновь обратилась к Дурову, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 19:16

Фото: Instagram/missbolgar

Представитель Дурова пролил свет на отношения основателя Telegram и блогера Ирины Болгар, которая впервые объявила об их совместных детях в конце июня 2024 года. Бизнесмен это не комментировал, но вскоре сообщил, что несколько лет назад стал донором спермы и имеет более 100 биологических детей.

1 октября Ирина Болгар заявила, что напишет книгу о семейной жизни с Дуровым.

Елена Беляева
Дуров Павел Telegram 2024 год Социальные сети
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