Лидер Чечни Кадыров обвиняет российских депутатов в подготовке своего убийства
По информации NBC News, ТАСС приводит слова Кадырова, близкого соратника президента России Владимира Путина, на чеченском языке на встрече чеченских силовиков. Видеозапись встречи была опубликована в личном Telegram-канале Кадырова в среду.
Агентство новостей перевело комментарии Кадырова так:
"Есть свидетели, есть люди, у которых пытались сделать заказ, у которых спрашивали, сколько они возьмут за заказ".
По данным ТАСС, Кадыров назвал имена трех членов российского законодательного собрания – двух из Дагестана и одного из Ингушетии – в качестве лиц, стоящих за предполагаемым заговором.
"Если они не докажут обратное, я официально объявлю кровную месть", – цитируют его слова.
В Чечне кровная месть – традиционный обычай мести путем убийства врага или его родственников-мужчин.
Другим СМИ не удалось проверить перевод ТАСС высказываний Кадырова.
Ранее появилась информация, что Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с его здоровьем все в порядке. Он
провел прямой эфир на своей странице во "ВКонтакте" во время вечерней
прогулки по Грозному.