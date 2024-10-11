Лидер Чечни Кадыров обвиняет российских депутатов в подготовке своего убийства

Лидер Чечни Рамзан Кадыров обвинил российских законодателей из соседних регионов в попытке заказать его убийство и пригрозил им "кровной местью", если они не докажут обратное, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, ТАСС приводит слова Кадырова, близкого соратника президента России Владимира Путина, на чеченском языке на встрече чеченских силовиков. Видеозапись встречи была опубликована в личном Telegram-канале Кадырова в среду.

Агентство новостей перевело комментарии Кадырова так:

"Есть свидетели, есть люди, у которых пытались сделать заказ, у которых спрашивали, сколько они возьмут за заказ".

По данным ТАСС, Кадыров назвал имена трех членов российского законодательного собрания – двух из Дагестана и одного из Ингушетии – в качестве лиц, стоящих за предполагаемым заговором.

"Если они не докажут обратное, я официально объявлю кровную месть", – цитируют его слова.

В Чечне кровная месть – традиционный обычай мести путем убийства врага или его родственников-мужчин.

Другим СМИ не удалось проверить перевод ТАСС высказываний Кадырова.

Ранее появилась информация, что Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с его здоровьем все в порядке. Он провел прямой эфир на своей странице во "ВКонтакте" во время вечерней прогулки по Грозному.

