Американские и британские альпинистки застряли в Гималаях на три дня
По информации CNN, на высоте более 6000 метров над уровнем моря падающий камень перерезал веревку, на которой висела сумка Мэннерса, оставив альпинистов в суровой глуши без жизненно важных вещей, включая палатку, плиту, еду и ледорубы.
"Это был своего рода ужасающий опыт", – рассказал Мэннерс из индийской столицы Нью-Дели, где две женщины сейчас ждут возможности отправиться домой после своего чудесного спасения.
Но для обоих альпинистов первой реакцией был не страх за свою безопасность или выживание, а опустошение от того, что их миссия, требовавшая кропотливой подготовки, тренировок и акклиматизации к высоте, была прервана, когда они были так близки к своей цели.
Мэннерс, британка, живущая во Франции, и Дворак, американка, "совершенно отчаянно хотели" достичь вершины непокоренной вершины в северном индийском штате Уттаракханд.
Их попытка подняться на почти 7000-метровую Чаукхамбу III началась 27 сентября, когда они карабкались по льду и скалам и спали на узких уступах.
Один только подход к горе был невероятно сложным, сказала Мэннерс – они выбрали лабиринтный маршрут, который проходил по бесконечным глубоким трещинам и ненадежным снежным мостам, которые рисковали рухнуть в теплую погоду. По ее словам, им потребовалось три попытки, прежде чем они смогли достичь подножия горы.
Фото: Фэй Мэннерс
Без своего снаряжения спуститься обратно и пересечь расщелины было практически невозможно, поэтому они обратились за помощью в экстренные службы. Но серьезность их положения вскоре стала очевидна, когда вертолеты не смогли обнаружить их на обширном склоне горы на следующее утро и на следующий день.
Все это время у альпинистов не было никакой еды, кроме двух энергетических батончиков, которые они "перекусывали", и не было воды, поскольку их печь для растапливания снега была утеряна.
Условия неуклонно ухудшались, когда они столкнулись со снежной бурей, градом и даже лавиной. Они сбились в кучу в своем мокром спальном мешке, волосы замерзли, а ночные температуры достигали –15 градусов по Цельсию.
Оба альпиниста не пострадали и горят желанием вернуться домой. И их столкновение со смертью не помешало им следовать за своей мечтой, сказала Мэннерс, которая призывает женщин и девочек заниматься этим видом спорта. Она хочет снова попытаться покорить вершину в следующем году – возможно, вместе с французской командой, которая их спасла.
Ранее альпинист из Непала стал самым молодым покорителем всех 14 высочайших вершин мира.