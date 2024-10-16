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ВОЗ опасается распространения холеры в Ливане

ВОЗ опасается распространения холеры в Ливане, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 00:55 Фото: pixabay
Министерство здравоохранения Ливана заявило о том, что в стране зафиксировали один случай холеры, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ndtv.com,представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Абдинасир Абубакар считает, что из-за сотен тысяч беженцев, которые перебрались с юга на север страны, риск передачи холеры очень высок.

"На днях был подтвержден случай заболевания холерой на севере Ливана в районе, где население не было вакцинировано. С прибытием сотен тысяч людей, спасающихся бегством с юга страны, которые не имеют никакой защиты от этого заболевания, риск передачи очень высок", – заявил Абубакар.

По его словам, организация принимает меры для отслеживания ситуации.

Между тем, по данным министерства здравоохранения Ливана, пациент из Аммунии на севере Ливана. И он в последнее время никуда не выезжал.

Также издание отмечает, что в период с 2022 по 2023 год в Ливане произошла первая за 30 лет вспышка холеры, которая охватила в основном север страны.

Холера – чрезвычайно заразная болезнь, передающаяся через попадание в организм зараженных пищевых продуктов или воды. Холера может вызвать острую водянистую диарею, а тяжелая форма этого заболевания при отсутствии лечения может через несколько часов закончиться смертельным исходом.

Ранее сообщалось, что израильские ВВС нанесли мощный удар по северу Ливана. По предварительным данным, погибли не менее 18 человек.

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