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Бритни Спирс готова вновь выйти замуж

певица, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 20:37 Фото: wikimedia
Американскую поп-звезду Бритни Спирс заподозрили в скорой свадьбе с бойфрендом Полом Ричардом Солизом, сообщает Zakon.kz.

Друзья артистки рассказали изданию In Touch Weekly, что певица готова выйти замуж. Однако их смущает не только криминальное прошлое Солинза, но и то, что Бритни, по их мнению, легко поддается влиянию.

"Он всегда каким-то образом возвращается. Пол взял на себя работу менеджера Брит по социальным сетям, и теперь некоторые из его девятерых детей живут в ее доме. Если никто не сможет отговорить ее от этого, Пол станет следующим Кевином Федерлайном, только в 10 раз хуже", – заявил инсайдер издания.

Бритни Спирс была замужем за хореографом Кевином Федерлайном с 2004 по 2007 год. Танцор воспитывал сыновей с 2008 года после того, как из-за психического состояния певицу взял под опеку ее отец Джейми Спирс. Дети не хотели общаться с артисткой, потому что им не нравились откровенные фотографии, которые она выкладывала в соцсетях.

Отметим, что в июле Бритни Спирс рассталась с бойфрендом-уголовником и заявила, что больше не будет встречаться с мужчинами.

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